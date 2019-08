تفاصيل لقاء نائبة “البعثة الأممية” بشيوخ القبائل في مصراتة

المتوسط:

بعد جولة قامت بها في الشرق الليبي في يوليو، تواصل نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، لقاءاتها في جميع أنحاء البلاد، وذلك من خلال زيارة أخرى لمدينة مصراتة في سبيل دعم مسار الحل السياسي للأزمة في ليبيا.

وخلال زيارتها لمصراتة، التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، بعدد من الفعاليات بمن فيهم عميد وأعضاء البلدية وممثلين عن المجتمع المدني والشيوخ وزعماء القبائل في المنطقة وكذلك ممثلين عن المرأة والناشطين.

واسمتعت ويليامز نائبة الممثل الخاص في جميع الاجتماعات التي عقدتها في مصراتة لمختلف الأراء بشكل مباشر حول الأوضاع في ليبيا ومبادرة الممثل الخاص بنقاطها الثلاثة للعودة إلى العملية السياسية.

