تفاصيل زيارة ويليامز إلى مصراتة

تواصل نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، لقاءاتها في جميع أنحاء ليبيا ضمن جولتها التي بدأتها في يوليو الماضي.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبر موقعها الرسمي، أنه وفي هذا الإطار قامت ويليامز بزيارة خلال اليومين الماضيين إلى مدينة مصراتة لبحث سبل دعم مسار الحل السياسي للأزمة في ليبيا.

وخلال زيارتها لمصراتة، التقت وليامز، بعدد من الفعاليات بمن فيهم عميد وأعضاء البلدية وممثلين عن المجتمع المدني والشيوخ وزعماء القبائل في المنطقة وكذلك ممثلين عن المرأة والناشطين، حيث اسمتعت في جميع الاجتماعات التي عقدتها في مصراتة لمختلف الأراء بشكل مباشر حول الأوضاع في ليبيا ومبادرة الممثل الخاص بنقاطها الثلاثة للعودة إلى العملية السياسية.

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