إعلام الجيش ينشر تفاصيل صد الهجوم الفاشل للمليشيات على السبيعة

العنوان_طرابلس

أصدر المكتب الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إيجازاً صحفياً حول محاولة مليشيات حكومة الوفاق الهجوم على منطقة السبيعة وقال المكتب .

وقال المكتب “تقدمت بعد فترة تحشيد ميليشيات الجويلي يتقدمهم المرتزقة التشاديين وعدد من ما يسمى ميليشيا فرسان جنزور وبعض من ميليشية معمر الضاوي وميليشيا مصراتة و مجرمي الزاوية وسهلت لهم قواتنا مهمة التقدم و استدرجوا خلالها إلى أماكن تحت سيطرة نيران قواتنا وصدرت الأوامر بإطلاق النار واستهدافهم فكانت المفاجئة

وأضاف المكتب تم خلال العملية تدمير اثنى عشرة آلية وقتل أكثر من 15 ميليشياوياً بينهم عدد من المرتزقة التشاديين وسبعة آخرين أغلبهم من مصراتة وتم طردهم ولاذوا بالفرار وسيطرت قواتنا على مراصدهم ومواقعم التي كانوا يتمركزون فيها قبل قيامهم بالهجوم .

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