صيانة محول كهرباء في طرابلس تعطل جراء إطلاق رصاص

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، إجراء الفنيين في إدارة شبكات الجهد المتوسط طربلس، صيانة لمحول كهرباء الأكاديمية «رقم 2» جهد 30 ك. ف، في منطقة الخلة بجنوب طرابلس.

وتوقف المحول عن العمل بعد إطلاق الرصاص عليه، في واقعة هي الثانية من نوعها، وفق بيان الشركة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشارت إدارة شبكات الجهد المتوسط إلى أن المحول «رقم 1»، لا يزال خارج الخدمة نتيجة تعرضه لإطلاق الرصاص أيضًا.

وناشدت الشركة، في بيانات سابقة، الأجهزة المعنية، التدخل لوقف الاعتداءات التي تستهدف منشآتها، محذرة من أن استمرار تلك الاعتداءات ستؤدي إلى قصور في الشبكة، وانقطاع الخدمة عن المواطنين.

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