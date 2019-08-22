السراج يطلب من وزرائه توفير متطلبات معركة طرابلس بشكل مستمر

العنوان_طرابلس

ترأس رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الأربعاء الاجتماع العادي السادس للعام 2019 لمجلس وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلسبحضور النائبين بالمجلس أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان.

الجلسة إستهلت بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق بإعتماد محضر اجتماع المجلس العادي الخامس لعام 2019 وفي هذا الصدد تم استعراض بنود الاجتماع و متابعة تنفيد قرارته و توصياته .

واطلع السراج الحاضرين علي اخر التطورات والمستجدات علي الصعيدين المحلي والدولي وتطورات المعارك على الأرض لقواته ضد القوات المسلحة واصفاً تقدم الاخيرة الى طرابلس بـ” العدوان الغادر على العاصمة” ، مؤكداً على ضرورة التوفير المستمر لمتطلبات المعركة.

وشرع المجلس بعد ذلك في مناقشة الموضوعات المحالة من قبل الوزارات والهيئات المختلفة واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة حيث قرر المجلس إحالة مقترح وزارة التعليم بشأن إنشاء مصلحة للنقل الطلابي للدراسة من الناحية الفنية وتحديد الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ المقترح وكذلك هيكلها التنظيمي والإداري والاستفادة من الدراسات المعدة من قبل مصلحة النقل البري ومقترحاتها بالخصوص .

وناقش المجلس الأوضاع الأمنية في مدينة مرزق ومعالجة مشكلة النازحين من المدينة وإيصال المساعدات الانسانية لهم والعمل على تأمين احتياجات النازحين جراء ما سُمي بـ”العدوان على طرابلس”.

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