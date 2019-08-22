«الحكم المحلي» تطالب 20 بلدية بإعداد ميزانية 2020

دعت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، عمداء 20 بلدية، إلى إعداد الميزانية العامة لكل بلدية للعام 2020، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعمها للبلديات من أجل رفع قدراتها، وبالتعاون مع مؤسسة «براغما» الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

والبلديات هي «الغريفة، براك الشاطئ، وادي البوانيس، سوق الجمعة، جنزور، السائح، أبوسليم، طرابلس المركز، غريان، يفرن، الأصابعة، كاباو، مصراتة، زليتن، الخمس، طبرق، أمساعد، البريقة، الزاوية، وزوارة».

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