سلاح الجو بالقيادة العامة يوجه 4 ضربات لمليشيات الوفاق

العنوان_طرابلس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي، الخميس، استهداف مُقاتلات سلاح الجو لـ4 مواقع تتبع قوات الوفاق، دون تحديدها، مُؤكدة أن الضربات الجوية كانت ناجحة وحققت أهدافها.

وقالت الشعبة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” إن الجيش يرصد مواقع السجون العشوائية السرية في طرابلس، ويتابع جرائم الزج بالمخطوفين على الهوية داخلها، مُشيرة إلى أن أعدادهم بالمئات.

وأكدت القيادة العامة للجيش أن كل من كان وراء عمليات الخطف وانتهاك الحرمات سيكون هدفاً واضحاً ومباشراً لوحداتها في البر والجو.

وشددت شعبة الإعلام الحربي على أن قوات الجيش تتحرك نحو العاصمة ضمن خطة محكمة يلتزم بها الجميع، ويعرفون من خلالها الأوقات المُناسبة للتحرّك واستهداف مواقع الطرف الآخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية