ضبط سارق سيارة في تاجوراء

ضبطت وحدة التحري والقبض، بالإدارة العامة للدعم المركزي فرع تاجوراء، سارق سيارة، خلال قيادته لها.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي الإدارة العامة للدعم بلاغًا بسرقة سيارة تويوتا تندرا في 8 أغسطس الجاري، وقامت وحدة التحري بجمع المعلومات، وتنفيذ خطة للقبض على السارق متلبسًا، حسب بيان الإدارة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

واعترف المتهم بما نُسب إليه، وأحيل إلى جهة الاختصاص، كما تسلم المُبلِغ سيارته، من مركز شرطة زاوية الدهماني.

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