«داخلية الوفاق» تبحث عن حلول لأوضاع المهاجرين في مركز طريق السكة

شهدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اجتماعًا اليوم، لدراسة إيجاد حلول سريعة لأوضاع المهاجرين داخل مركز إيواء طريق السكة، بمشاركة مندوبين عـن مكتب وكيل الوزارة لشؤون الهجرة غـير الشرعية، ونائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويوجد في المركز نحو 482 مهاجرا، جـاءوا مـن مـركز إيواء تاجوراء، بعد تـعرضه إلى القصف، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتعرض مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء شرق طرابلس، مساء 2 يوليو، إلى استهداف بغارة جوية، أدت إلى مقتل أكثر من 53 مهاجرا، وإصابة نحو 135 آخرين من نزلاء المركز، حسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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وفي أول أغسطس، أصدر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، الخميس، قرارا بإغلاق مراكز رئيسة لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في مدن مصراتة وتاجوراء والخمس، موجها بـ «تصنيف النزلاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترحيل».

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