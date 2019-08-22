اللواء 73 مشاة يعلن صد هجوم لمليشيات الوفاق بمحور الكازيرما

طرابلس 22 أغسطس 2019 (وال) – أعلن المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، صد هجوم لمليشيات حكومة الوفاق، بعد الدخول في اشتباكات صباح اليوم بمحور كازيرما.

وأكد المركز – في بيان له اليوم الخميس على صفحته بفيسبوك – استهداف آليات لمليشيات الوافق بمدفعية الهاون، ووقوع قتلي وجرحى في صفوفهم، لافتا إلى إصابة أحد أفراد القوات المسلحة خلال الاشتباكات.

وفي سياق متصل، أعلنت شعبة الإعلام الحربي، استهداف أربعة مواقع لمليشيات الوفاق، مؤكدة أن كل موقع يأوي المليشيات أينما كان، سيكون هدفا مشروعا لقواتهم .

وأوضحت في بيان، اليوم الخميس، أن القوات تتحرك ضمن خطة محكمة وتعليمات، وتعرف متي تتقدم ومتي تصنع مصائدها، مضيفة أن أنهم على دراية تامة بكل ما يجري داخل مواقع تمركزات مليشيات الوفاق .

وأكدت الشعبة أن القوات ترصد مئات المخطوفين على الهوية وغيرهم من المدنيين، داخل سجون سرية عشوائية بطرابلس، موضحة أن كل من كان وراء عمليات الخطف وانتهاك الحرمات، سيكون هدفا واضحًا ومباشرا لوحداتهم في البر والجو .

وكان آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء محمد منفور، قال في تصريحات لموقع “الاتحاد” الإماراتي، أن القوات المسلحة تمكنت من دحر الهجوم الذي شنته المليشيات على منطقة السبيعة، وسيطرت على معهد الطيران واغتنمت دبابة، وتمكنت أيضًا من تدمير عدة آليات للميليشيات المسلحة.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي، تكبد مليشيات الوفاق خسائر بشرية كبيرة، وأخرى في العتاد، بمنطقة السبيعة بعد محاولاتهم التقدم والهجوم على تمركزات الوحدات العسكرية . (وال – طرابلس)

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