عقوب يبحث سبل توفير احتياجات فروع المركز الوطني لمكافحة الأمراض

عقد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب اجتماعا موسعا بمدينة البيضاء مع مديري فروع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لمناقشة سير العمل بفروع المركز، ومعرفة العراقيل التي تواجه المراكز في أداء عملها .

وأصدر عقوب تعليماته بإعداد المقايسات الفنية للصيانات العاجلة لفروع المركز، وإحالتها للوزارة، مطالبا كافة الفروع بإعداد الطلبيات بالاحتياجات الفعلية من الأدوية والمستلزمات الطبية .

كما تعهد وزير الصحة بمنح تمويل لفروع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لحل كافة المختنقات الطارئة، بما يساعد في تسيير العمل اليومي وتحسين جودة الأداء.

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