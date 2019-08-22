ضبط متهم بسرقة سيارة في تاجوراء

تـمكنت وحـدة الـتحري والـقبض الـتابعة لـفرع الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي تـاجوراء، مـن الـقبض عـلى شخص متهم بسرقة مـركبة آلـية نـوع تـويوتا تـندرا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن السيارة المضبوطة مبلغ عنها مـن قـبل مـركز زاويـة الـدهماني وتـحمل رقـم لـوحة (2026316-5 ليبيا) موضحا أنه بـعد ورود مـعلومات لـفرع الإدارة عـن الـمركبة الـمسروقة تـم الـقبض عـلى المتهم بسرقة الـمركبة الـمذكورة والـتواصل مـع مـركز شـرطة زاويـة الـدهماني وتـسليم المتهم لـجهة الاخـتصاص وتـسليم الـمركبة لـمالكها بـحضور الـمركز الـمبلغ.

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