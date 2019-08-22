مجلس أعيان ترهونة يستقبل وفدا من أهالي مرزق

وصل اليوم وفد من أهالي مرزق العرب إلى مدينة ترهونة، حيث كان في استقبالهم رئيس وأعضاء مجلس أعيان وحكماء ترهونة.

وبحسب مراسلنا فإن الوفد أطلع أعيان وحكماء ترهونة بحقيقة ما يجري في مرزق من انتهاكات وأعمال عدائية ضد أبناء المدينة من العرب، حيث أكد رئيس الوفد أن أكثر من خمسة آلاف عائلة هجرت من المدينة؛ كما تم حرق مئات المنازل، مشيرا إلى أنهم ليسوا في خلاف مع مكون التبو الليبيين، وأن خلافهم هو مع التبو التشاديين، محملينهم مسؤولية ما حدث في المدينة من اعتداءات وانتهاكات.

من جهته قال رئيس مجلس أعيان وحكماء ترهونة صالح الفاندي لقناتنا إنهم مستعدون للتدخل والوساطة للوصول إلى حل لحقن الدماء.

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