وصول طائرة إسعاف إلى معيتيقة بعد صيانتها في مالطا

التقى وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى، رئيس جهاز الإسعاف الطائر الكابتن فتحي ناجي، وفريق الإسعاف الطائر، بعد وصولهم إلى مطار معيتيقة على متن الطائرة cessna citation 560XL إحدى طائرات أسطول جهاز الإسعاف الطائر التي تمت صيانتها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن الطائرة الأمريكية الصنع cessna citation 560XL وصلت إلى ليبيا قادمة من مطار “لوكا” بمالطا بعد أن خرجت عن الخدمة عام 2014 بسبب توقف إجراء الصيانة الدورية لها وعدم صرف تكاليف الصيانة.

وأوضحت الوزارة أنه يتوقع أن تدخل الطائرة الثالثة المملوكة لجهاز الإسعاف الطائر إلى الخدمة منتصف سبتمبر الجاري بعد استكمال صيانتها.

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