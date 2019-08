قال رئيس الأركان الأسبق للدفاع والقوة الجوية الإيطالي الجنرال ماريو أربينو إن المرحلة الثالثة من العمليات البحرية، التي كان عليها منع انطلاق قوارب الهجرة من السواحل الليبية لم تنفذ قط.

وأوضح أربينو في تصريحات إعلامية أن البداية كانت تعتمد على موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي عارض هذه العمليات، فضلا عن الاعتماد على الاتفاقات المبرمة مع ليبيا، والتي لم يتم قبولها أبدا.

