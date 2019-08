وصل إلى مدينة ترهونة، اليوم الخميس، عدد من الشاحنات التي تقل سلعا تموينية لدعم احتياجات المدينة من السلع الغذائية، أرسلها صندوق موازنة الأسعار التابع لوزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة.

وسيتم توزيع السلع التموينية على مختلف الجمعيات الاستهلاكية بالمدينة خلال الأيام القليلة القادمة.

