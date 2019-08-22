في تونس..السفير الأمريكي يقدم أوراق اعتماده لسيالة

قدّم السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم الخميس نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية محمد سيالة في السفارة الليبية في تونس.

وبينت السفارة الأمريكية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن السفير نورلاند أكد خلال لقائه سيالة على التزامه بتكثيف التواصل الدبلوماسي مع جميع الأطراف بهدف إنهاء مبكّر للنزاع في ليبيا.

وأعرب السفير الأمريكي عن دعم الولايات المتحدة المستمر للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحلّ سياسي تفاوضي يعزّز الرخاء والأمن والاستقرار لجميع الليبيين.

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