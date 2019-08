انطلقت دوريات أمنية في بلدية أوجلة للتفتيش عن الإجراءات القانونية واللوحات المعدنية، وإثباتات الهوية الشخصية، وإزالة التعتيم عن زجاج السيارات. وقال مدير قسم النجدة بالمديرية الرائد عبدالقادر إطوير لقناتنا إنه تم رفع أقصى درجات الاستعداد الأمني، والمجاهرة بالأمن، بما يساعد على الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة .

