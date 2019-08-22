الحكم المحلي تدعو هذه البلديات لإعداد ميزانية 2020

دعا مدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات بوزارة الحكم المحلي صلاح عثمان فطح عمداء عدد من البلديات إلى إعداد الميزانية العامة للبلديات للعام 2020 وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

ووجه فطح خطاب لعمداء بلديات الغريفة، براك الشاطئ، وادي البوانيس، سوق الجمعة، جنزور، السائح، أبو سليم، طرابلس المركز، غؤيان، يفرن، الأصابعة، كاباو، مصراتة، زليتن، الخمس، طبرق، أمساعد، البريقة، الزاوية، زوارة.

وقال فطح في خطاب موجه للبلديات المذكورة إن وزارة الحكم المحلي تسعى لدعم البلديات في العديد من المجالات بمساندة مؤسسة براغما الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف فطح أن البلديات المذكورة من البلديات المستهدفة في مجال الإدارة المالية العامة لذلك مطالبا إياهم بإعداد الميزانية العامة للبلدية لسنة 2020.

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