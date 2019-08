معيتيق يبحث توسعة وتطوير مطارات زوارة ومعيتيقة ومصراته

المتوسط

بحث النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد معيتيق”، مع الخطوات المتخذة بشأن توسعة مطار زواره وتطوير مطاري “معيتيقة، مصراته”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم الخميس مع وزير المواصلات المفوض “هشام بوشكويوات”، ورئيس مصلحة المطارات “محمد بيت المال”.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على سرعة إحالة جميع التفويضات الخاصة بالمصلحة والبدء في المشروعات المستهدفة هذا العام .

وأكد معيتيق على ضرورة متابعة وزارة المواصلات للمشروعات وسرعة استكمالها واستمرار التنسيق مع المجلس الرئاسي في هذا الشأن.

