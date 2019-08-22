ملامح الحياة تعود تدريجياً إلى تاورغاء

بدأت ملامح الحياة التدريجية تعود إلى تاوغاء من حيث الخدمات والعقود التي يعمل عليها المجلس المحلي، إذ شهد عدد من الأحياء تركيب أعمد للإنارة إضافة إلى توقيع عقود عمل مع هيئة الشباب والرياضة.

رغم الصعوبات التي واجهتها وتواجهها، ها هي تاورغاء بدت تعود للحياة تدريجيا من حيث العمل على توفير الخدمات وصيانة البنية التحيتة، تاورغاء التي بدأ أهلها يعودون إليها تشهد هذه الأيام نقلة أخرى من حيث العمل على صيانة الأساسيات أبرزها الكهرباء.

النشاط الرياضي صار هو الآخر في طريقه إلى تاورغاء، إذ تم التعاقد بين المجلس المحلي للمدينة وهيئة الشباب والرياضة على تعشيب الملعب الرئيس، وتم الاتفاق على إنشاء ملعب صغير للخماسيات، وصيانة المبنى الإداري الخاص بالساحة الشعبية وتمت مناقشة إنشاء صالة رياضية مغلقة.

هذه الخدمات وغيرها من الخدمات التي بدت واضحة المعالم في تاورغاء أعطت دفعة قوية لأهالي المنطقة في أن يقدموا ما لديهم من جهود في سبيل إرجاع روح الحياة كاملة إلى أرضهم التي غابوا عنها سنوات ورجعوا إليها بعد اتفاق فتح لهم الباب نحو مستقبل آخر لا هموم فيه ولا مشاكل.

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