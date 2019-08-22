خارجية النواب تهنئ السودان بمناسبة الوصول للاتفاق السياسي

طبرق 22 أغسطس 2019 (وال) – أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري عن خالص تهانيه الحارة للشعب والقيادة السودانية بالتوقيع على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي والذي يمهد الطريق للاستقرار والازدهار في السودان .

وأضاف العقوري “نقدر جيدا دور جميع الإطراف الدولية التي ساهمت في الوصول لها الاتفاق التاريخي .

وقال العقوري ندرك جيدا أهمية استقرار دولة السودان لكامل دول المنطقة . كما ننتهز المناسبة لنؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، ووقوف ليبيا إلى جانب الأشقاء في السودان وحرصنا على تعزيز العلاقات مع الجانب السوداني في جميع المجالات وبما يعود على البلدين والشعبين بالاستقرار والازدهار . (وال – طبرق) ع ع

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