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المحجوب : سلاح الجو بسط سيطرته على كامل سماء ليبيا

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 22 أغسطس 2019م (وال) – صرّح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية والمتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة عميد خالد المحجوب إن سلاح الجو بسط سيطرته على سماء البلاد.

وأوضح المحجوب في تصريحات لموقع “العين الإخبارية” اليوم الخميس أن المليشيات تلفظ أنفاسها الأخيرة في طرابلس.

وبيّن أن لجوء المليشيات للمرتزقة كان بعد فشلها في إقناع الشباب للقتال بصفوفها تأكيدا منه أن القوات المسلحة العربية الليبية مستمرة في القضاء عليها نهائياً واستنزاف قدرتها وأيضاً أن المليشيات قامت باستنزاف أموال ليبيا في جلب المرتزقة والأسلحة بجميع أنواعها للقتال ضد القوات المسلحة خاصة في طرابلس ومرزق  .

وقال المحجوب إن سلاح الجو قام بضربة على المليشيات في السبيعة وسقط منهم 10 قتلى ونحو 18 جريحاً منهم. ( وال – طرابلس ) ع ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • لماذا لا يقوم نسور الجو باستهداف اوكار قيادات المليشيات الارهابية وسيارتهم اثناء تحركها داخل طرابلس فبالطبع اوكار السراج ومعتيق وباشاغا وسيالة والكبير معروفة فلماذا لايتم استهداف هؤلاء المجرمين فهم اولى من الشباب الجاهل المغرر به بالمال

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