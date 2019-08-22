المحجوب : سلاح الجو بسط سيطرته على كامل سماء ليبيا

طرابلس 22 أغسطس 2019م (وال) – صرّح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية والمتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة عميد خالد المحجوب إن سلاح الجو بسط سيطرته على سماء البلاد.

وأوضح المحجوب في تصريحات لموقع “العين الإخبارية” اليوم الخميس أن المليشيات تلفظ أنفاسها الأخيرة في طرابلس.

وبيّن أن لجوء المليشيات للمرتزقة كان بعد فشلها في إقناع الشباب للقتال بصفوفها تأكيدا منه أن القوات المسلحة العربية الليبية مستمرة في القضاء عليها نهائياً واستنزاف قدرتها وأيضاً أن المليشيات قامت باستنزاف أموال ليبيا في جلب المرتزقة والأسلحة بجميع أنواعها للقتال ضد القوات المسلحة خاصة في طرابلس ومرزق .

وقال المحجوب إن سلاح الجو قام بضربة على المليشيات في السبيعة وسقط منهم 10 قتلى ونحو 18 جريحاً منهم. ( وال – طرابلس ) ع ع

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