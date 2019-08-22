الفلبين تتعهد بالنظر في خفض الحظر المفروض على سفر العمالة لليبيا

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني أحمد بن عمر مع عدد من المسؤولين الفلبينيين.

وبين المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن بن عمر التقى وزير الخارجية الفلبيني تيدور لوكسين ووزير العمل سيلفيستر بيلو ووكيل وزارة الصحة ماريو فيليا فيردي لتبادل وجهات النظر حول التعاون بين الجانبين خاصة فيما يتعلق استقدام العمالة الطبية والطبية المساعدة وبرامج التدريب الصحي المتوسط والجامعي في ظل ما تحظى به الفلبين من احترام وتقدير لكفاءتها ومهنيتها في هذا المجال .

من جانبه وعد وزير الخارجية بالنظر في طلب الحكومة الليبية خفض الحظر المفروض على سفر العمالة إلى ليبيا بما يمكن من استقدام عناصر جديدة للعمل داخل ليبيا.

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