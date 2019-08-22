بحث تفعيل الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بسرت

عقد عضو المجلس البلدي سرت متابع ملف التعليم والشباب صالح عيادة اجتماعا مع رئيس فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة بسرت ناصر محمد عبد القادر ومدير مكتب مشروعات الهيئة بسرت م ابوبكر اجداري بحضور أعضاء رابطة مشجعي نادى خليج سرت الرياضي وعدد من الرياضيين القدماء.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أنه جرى خلال الاجتماعبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الرياضي بالمدينة

واكدت الفعاليات الرياضية والمجتمعيين على ضرورة إعادة تفعيل الجمعيات العمومية لأندية خليج سرت والصلول ابوهادي وإعادة انتخابها كما طالبت رابطة مشجعي النادي والرياضيين بسرت رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بضرورة الوقوف على فرع الهيئة بسرت ودعم المرافق الرياضية بالمدينة وتفعيل المشاريع المتوقفة والمستقبلية والإسراع بانتخابات الجمعيات الرياضية للأندية خليج سرت والصلول ابوهادي.

واكد رئيس فرع الهيئة بسرت أنه سيتخذ اجراءات فيما يخص التعجيل بالانتخابات للأندية الرياضية

وأكد عضو المجلس البلدي سرت صالح عيادة ورئيس فرع الهيئة ناصر محمد انهما سيتوصلان مع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة لتفعيل الأندية وتوفير الأمكانيات وانتخابات الأندية.

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