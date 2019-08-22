بلدية غات ترحب بعقد جلسة لمجلس النواب بالمدينة

ليبيا – أعلن المجلس البلدي وأعضاء مجلس النواب عن مدينة غات في بياناً له أمس الأربعاء ترحيبه بالقرار الصادر بخصوص عقد جلسة لمجلس النواب في البلدية،موجهين الشكر لنواب المنطقة الجنوبية لاقتراحهم بلدية غات لعقد هذه الجلسة في بلدية السلام والمصالحة غات.

المجلس البلدي أكد في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه أن لكل الليبيين أن أهل غات على إستعداد كامل لتوفير كل السبل من أجل إنجاح أي جهد يوحد الليبيين ويلم شملهم لإنهاء الانقسامات القائمة وأن تكون غات منطلقا لعملية سلام ومصالحة حقيقية وأن يعود السلم والوئام بين الليبيين.

وأشار البيان إلى تأكيد المجلس البلدي على ترحيبه الدائم بجهود الصلح والمصالحة بين كل الليبيين وإنهاء الخلافات القائمة عبر لغة الحوار اللغة الوحيدة التي تأتي من خلالها الحلول لأي مشاكل،لافتاً إلى أن غات كانت ولا تزال بلدية السلم والسلام والجامعة لكل الليبيين عبر كل الأزمنة.

وأضاف البيان أن أهل غات دعاة للسلام والحوار إيمانا منهم بأن ما يجمع الليبيين أكثر مما يفرقهم ووحدة الليبيين فوق كل اعتبار وفي وقت قريب جمعت غات الليبيين بعد المأساة التي مرت بها من فيضانات وسيول الذي يعد خير دليل على وحدة الليبيين وتضامنهم مع بعضهم بعضا إذا كانت غات نقطة تلاقي كل الليبيين شرقا وغربا وجنوباً.

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