وليامز تلتقى بعدد من ممثلي المجتمع المدني والشيوخ في مصراتة

ليبيا – أجرت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز زيارة لمدينة مصراتة في سبيل دعم مسار الحل السياسي للأزمة في ليبيا.

البعثة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي اليوم الخميس أن وليامز إلتقت بعدد من الفعاليات بمن فيهم عميد وأعضاء البلدية وممثلين عن المجتمع المدني والشيوخ وزعماء القبائل في المنطقة وكذلك ممثلين عن المرأة والناشطين.

واسمتعت ويليامز في جميع الاجتماعات التي عقدتها لمختلف الأراء بشكل مباشر حول الأوضاع في ليبيا ومبادرة الممثل الخاص بنقاطها الثلاثة للعودة إلى العملية السياسية.

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