السراج يوجه يتحسين أوضاع المعلمين

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الخميس بمقر المجلس بمدينة طرابلس مع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السراج اطلع خلال اللقاء على أوضاع المؤسسات التعليمية، وخطة تحسين العملية التعليمية بشكل عام لضمان تعليم جيد متطور يحقق أهداف البرنامج الوطني لإصلاح التعليم، كما بحث بشكل خاص أوضاع المعلمين، حيث وجه بتقديم مقترح لتحسن أوضاعهم وفق الوظائف المعتمدة بالملاك الوظيفي ووفقا للإمكانيات المتاحة.

كما تابع السراج سير امتحانات الشهادة الثانوية بمختلف بلديات المنطقتين الغربية والجنوبية، والبرنامج الخاص بالطلبة النازحين، إضافة إلى عمل منظومة الامتحانات لمعرفة النتائج على شبكة الإنترنت.

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