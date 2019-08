السفير الأمريكي يؤكد التزامه بالتواصل مع كافة الأطراف لإنهاء النزاع

المتوسط

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند التزامه بتكثيف التواصل الدبلوماسي مع جميع الأطراف بهدف إنهاء مبكّر للنزاع في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس مع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، حيث قدم نورلاند أوراق اعتماده في السفارة الليبية في تونس.

كما أعرب خلال اللقاء عن دعم الولايات المتحدة المستمر للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحلّ سياسي تفاوضي يعزّز الرخاء والأمن والاستقرار لجميع الليبيين.

