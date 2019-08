سيالة يبحث مع الجهيناوي تسيير خط بحري وتسهيل التواصل بين المواطنين

المتوسط

ناقش وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي بالعاصمة التونسية، قضايا التعاون الثنائي وتسيير الخط البحري وحل مشكلة تشابه الأسماء وتسهيل التواصل بين المواطنين في البلدين الشقيقين.

وتطرق الجانبان إلى مساعي المبعوث الأممي مع الدول الفاعلة وأعضاء مجلس الأمن والسعي لانعقاد المؤتمر الوطني وفقا لمرجعية مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والحل السياسي وفقا لخارطة الطريق الأممية.

من جانبه أكد الوزير التونسي دعم بلاده للمساعي الليبية والأممية لحل الأزمة الليبية مؤكدا استحالة الحل العسكري الذي يسبب في المزيد من إهدار الدم الليبي وأن تونس لن تألو جهدا في إقناع أصدقائها الفاعلين بضرورة مساعدة ليبيا في الخروج من محنتها وثني الداعمين للمعتدي على العاصمة عن الاستمرار في هذا الدعم والتوجه نحو الحل السياسي.

