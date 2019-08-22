الشاب “فوناس”.. “الأسطورة” التي تكافح لإزالة آثار دمار الإرهاب ببنغازي

أخبار ليبيا24-خاص

قبل فرارها من بنغازي أمام ضربات الجيش الوطني اعتمدت العناصر الإرهابية المتحصنة داخل منطقة وسط بنغازي المعروفة بـ “البلاد” إلى اللجوء لـ “سياسية الأرض المحروقة” وذلك بزرع الألغام والمفخخات في كل الأماكن، مخلفة بذلك دمارًا وخرابًا طال أغلب المباني.

أحياء بأكملها اندثرت وسويت أغلب منازل المواطنين بالأرض، وتحولت أغلبها إلى حطام وأكوام من الحجارة.

ومن بين أكوام الدمار الذي خلفة الإرهاب برز من أطلق عليه سكان بنغازي “الأسطورة” الشاب “لؤي فوناس” الذي انطلق من تلقاء نفسه وبدافع الوطنية والإخلاص والحب لمدينته مستخدمًا جرافته الصغيرة المتهالكة لشن حملة لتنظيف الدمار من شوارع “سوق الحوت” و “خريبيش” تعينه في ذلك إرادته الصلبة.

وكغيره من المحبين للحياة من أهل بنغازي يعمل “لؤي فوناس” من مواليد يناير 1981 من أجل إعادة الحياة إلى مدينته التي عشقها وتربي فيها.

“فوناس” الذي لم تهزمه الإمكانيات كسر حاجز الخوف من الألغام المتربصة بالمدنيين والتي زرعها الإرهابيون تحت الركام، حيث استطاع لأكثر من عامين متتاليين من تنظيف عدة شوارع من أكوام الدمار، دون أن يصاب بالتعب أو الملل أو الاحباط.

وخلْف عمل “فوناس” عادت الحياة تدب من جديد لشوارع وأزقة وسط بنغازي التي كانت جاثمة تحت وطأة الإرهابيين.

و”الأسطورة” كما دأب الناس على ذكره، مثال حي على عزيمة الشاب المعطاء الساعي لتحقيق الأفضل بعيدًا عن سيطرة التنظيمات الإرهابية.

أخبار ليبيا 24 حاولت الوصول لعقد لقاء معه، غير أن “فوناس” يرفض اللقاءات الصحفية، لا لشيء إلا لأنه يؤمن أن عمله خالص “لوجه اللهم ولحبة بنغازي” التي يعشقها.

ونحن إذ نكتب هذا التقرير نتحسس كيف يمر يوم “فوناس” الذي لا يخلوا من التعب والإرهاق وترقب المجهول؛ فتحت كل “ركام أو حجر” قد يكون الموت متربصًا به.

ورغم المخاطر المحدقة به، يدرك “فوناس” أن ما يقوم به هو الطريق إلى الحياة التي يتصوّرها لنفسه ولأهل مدينته، الذين لم يخفوا يومًا فرحتهم بتحرير بنغازي وتخلصها الإرهاب على الرغم من الخسائر التي تكبدوها.

ولازال “فوناس” يتطلع للنهوض كل يوم للشروع في عمله، حيث يود كغيره من أهالي بنغازي أن تعود الحياة لطبيعتها وسط الأحياء التي أصبحت منكوبة بسبب الإرهابيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24