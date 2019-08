وزير خارجية الفلبين يعد بإعادة النظر في خفض الحظر المفروض على سفر العمالة لليبيا

المتوسط

وعد وزير خارجية الفلبين تيدور لوكسين بالنظر في طلب الحكومة الليبية لخفض الحظر المفروض على سفر العمالة إلى ليبيا بما يمكن من استقدام عناصر جديدة للعمل داخل ليبيا.

وقامت السفارة الليبية بالفلبين بتنظيم زيارة رسمية لوزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الدكتور أحمد بن عمر، بحضور كل من وزير العمل سيلفيستر بيلو ووكيل وزارة الصحة ماريو فيليا فيردي.

وناقش المجتمعون مواضيع التعاون المختلفة خاصة استقدام العمالة الطبية والطبية المساعدة وبرامج التدريب الصحي المتوسط والجامعي في ظل ما تحظى به الفلبين من احترام وتقدير لكفاءتها ومهنيتها في هذا المجال .

