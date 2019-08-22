مساع لافتتاح النادي الليبي للسيارات بامساعد

انتظمت ببلدية امساعد ندوة للتعرف بدور النادي الليبي للسيارات فرع امساعد داخل المنفذ والخدمات المقدمة من قبله للمواطنين المسافرين إضافة إلى استعراض المشاكل والصعوبات التي يواجهها.

بعد توقفه عام 2011 عاد النادي الليبي الدّولي للسيارات والرحلات للعمل لفترة قصيرة ليغلق مجدّدا بسبب بعض العراقيل والإشكاليات التنظيميّة بعد أن كان يعمل على تسهيل الكثير من الإجراءات على المواطنين القاصدين الأراضي المصريّة بسيّاراتهم الخاصة حيث كان يتولى مهمة إنهاء الإجراءات والأوراق الرسمية.

ومن بين الأسباب التي أدت إلى توقفه عن العمل، تراكم المديونيّة بسبب عدم تسديد اشتراكاته في المكتب الدولي حيث إن عدم التزام المواطنين باستخراج أوراق رسمية منه تسبب في نقص موارد التمويل، فالنادي مؤسسة أهلية غير ربحية لا تمول من الدولة ويتمتع بعضوية في النادي العالمي للسيارات والرحلات.

مجهودات تبذل ليعود النّادي الليبي للسيارات والرّحلات إلى العمل لتسهيل إجراءات المواطنين وتجنيبهم التعرّض للمخالفات أو خرق قوانين الدول بعدم الالتزام بالإجراءات المناسبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية