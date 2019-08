خارجية الوفاق تبحث تفعيل الاتفاقيات مع باكستان

المتوسط

ناقش وكيل الشؤون السياسية بوزارة خارجية حكومة الوفاق لطفي المغربي، مع سفير باكستان ساجد إقبال كيفية تفعيل الاتفاقيات السابقة وتطوير العلاقات بين البلدين وسبل وآليات التوصل لموقف مشترك تجاه القضايا المختلفة.

من جانبه أعرب السفير الباكستاني عن تمنيات باكستان في أن يتم وقف الحرب الدائرة علي تخوم طرابلس وعودة الجميع إلى الحل السياسي والرجوع إلى طاولة الحوار.

كما أطلع سعادة السفير الوكيل على أبرز تطورات الأوضاع في إقليم كشمير والتوتر القائم بين باكستان وجارتها الهند وسبل التهدئة في حل النزاع بين البلدين.

