عمليات الكرامة: ملثمون يلقون القبض على مواطنين في طرابلس بتهمة دعم الجيش

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة قيام ملثمين باقتحام عدد من المنازل خلف مقر جمعية الدعوة الإسلامية والقاء القبض على عدد من سكانها بتهمة دعم القوات المسلح

واتهم المركز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” حكومة الوفاق بالمسؤولية عن عمليات القتحام قائلا إن الملثمين يتبعون حكومة الوفاق.

وبين المركز أن 3 مسلحين اعترضوا ليلة أمس الاربعاء 3 تجار عملة بشارع الجرابة حيث أوقفوا سيارتهم وقاموا بالرماية عليهم فتوفي إثنين فيما أدخل الثالث إلى العناية الفائقة بالمستشفى مشيرا إلى أن المسلحين قاموا بسرقة الأموال التي كانت بحوزة التجار.

ولفت المركز إلى مقتل تاجر عملة آخر لم يكن معه أي أموال حيث كان ينقلها عبر وسيلة أخرى.

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