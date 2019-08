السراج يبحث خطة تحسين العملية التعليمية

المتوسط

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، أوضاع المؤسسات التعليمية، وخطة تحسين العملية التعليمية بشكل عام لضمان تعليم جيد متطور يحقق اهداف البرنامج الوطني لإصلاح التعليم، كما بحث بشكل خاص أوضاع المعلمين، حيث وجه بتقديم مقترح لتحسن أوضاعهم وفق الوظائف المعتمدة بالملاك الوظيفي ووفقا للإمكانيات المتاحة.

من ناحية ثانية اطمئن السراج على سير عملية امتحانات الثانوية العامة بمختلف بلديات المنطقتين الغربية والجنوبية، والبرنامج الخاص بالطلبة النازحين، إضافة إلى عمل منظومة الامتحانات لمعرفة النتائج على شبكة الإنترنت.

