أهالي بدر يصارعون الوقت من أجل المنحة

يتشبث الليبيون بـ”خيوط أمل” تظهر بين فينة وأخرى، بصرف النظر عن الظروف والعراقيل التي تواجههم، غير أنهم غالبا ما يسعون إلى توفير حياة كريمة لأسرهم.

وبعد أن نفذ مصرف الجمهورية فرع بدر طلب مصرف ليبيا المركزي بربط رقم هاتف شريحة ليبيانا بالرقم الوطني لصرف منحة أرباب الأسر، توافد المواطنون على الشركة للحصول على منحة طال انتظارها.

ويبذل العاملون بمكتب مبيعات تيجي قصارى جهدهم تحت إشراف شركة بريد ليبيا طيلة ساعات الدوام بل أكثر؛ ليوفروا للزبائن جميع متطلباتهم دون تأخير خاصة الذين يأتون من مختلف المناطق من غدامس حتى مناطق الجبل وباطن الجبل باعتباره المكتب الوحيد للمبيعات في المنطقة الغربية وهو ما يمنح المواطنين الأمل بأن تتم الإجراءات في أقرب وقت ممكن.

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