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تركيب 7 أجهزة حديثة بمستشفى غدامس العام

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعي إدارة مستشفى غدامس العام لدعم وتطوير الأقسام الطبّية وبمجهودات ودعم الخيّرين تمّ تركيب سبعة أجهزة حديثة بقسم العلاج الطّبيعي في المستشفى.

الأجهزة ستسهم في الرفع من مستوى الخدمات الطبّية الصحيّة المقدّمة للمرضى وتوفّر عليهم عناء السفر لمسافات طويلة للحصول على هذه الخدمات حيث إنّ القسم كان متوقّفا منذ ما يقارب العشر سنوات.

جهود كبيرة من قبل إدارة المستشفى نتج عنها التعاقد مع بعض الأطبّاء والمتخصّصين لتشغيل هذا القسم والذي ستورّد له كلّ الأجهزة اللازمة للعلاج الطبيعي من أجل الرّفع من الخدمات المقدّمة للمواطنين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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