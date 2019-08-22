الأوضاع في ليبيا تجمع سيالة والجهيناوي

بحث وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة اليوم الخميس، مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وتناول اللقاء الذي جرى في العاصمة التونسية عدداً من المواضيع المتعلقة بالقضية الليبية ومساعي الدول الفاعلة في حل أزمة إلى جانب التدخلات الخارجية في الِشأن الليبي.

كما تطرق الاجتماع للعلاقات بين البلدين واستمرار التعاون المشترك من خلال اجتماعات اللجان الفنية واللجنة العليا على مستوى الوزراء، حيث ستعقد اجتماعاتها في القريب العاجل.

ودعا سيالة تونس إلى الاستمرار في مساعيها الرامية إلى حل الأزمة الليبية، والعمل على مواصلة ما بدأه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

من جانبه أكد وزير الخارجية التونسي أن بلاده حريصة على أمن واستقرار ليبيا ومساعدة الأطراف المتنازعة لتجاوز خلافاتهم وحل المشكلة سياسياً وليس عسكريا عبر التواصل مع الدول الفاعلة في الملف والتي كان آخرها لقاؤه مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كما وعد بمساعدة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في وقف الاقتتال في العاصمة طرابلس.

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