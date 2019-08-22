تعليم الوفاق تتابع الامتحانات بمدارس سوق الجمعة

قامت عضو اللجنة العليا للإشراف والمتابعة بوزارة التعليم مسعودة الأسود بزيارة إلى مدارس منطقة سوق الجمعة وذلك لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن الزيارة شملت مدرستي ” الوطن العربي للبنات، ومدرسة المجد” وذلك لمعرفة سير عمل اللجان المنظمة واللجان المشرفة على الامتحانات حيث رصدت آراء الطلبة حول الامتحانات وشكواهم في ظل الظروف الراهنة كما ناقشت مع أعضاء اللجنة المشرفة سير العملية التنظيمية واستمعت إلى ملاحظاتهم بشأن الطلبة والامتحانات حيث عبر بعض الأستاذة عن قلقهم من تزايد توتر بعض الطالبات بسبب أسئلة الامتحانات والذي يستدعي احياناً طلب الإسعاف الطارئ لهم .

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