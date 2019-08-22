الخطوط الليبية تعلن تخفيض أسعار تذاكرها اعتبارا من اليوم

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية تخفيض أسعار تذاكر رحلاتها الجوية ابتداء من اليوم الخميس 22 أغسطس الجاري.

وقال الناطق باسم الخطوط الجوية الليبية، محمد قنيوة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن قرار تخفيض أسعار التذاكر جاء حرصا من إدارة الشركة على مراعاة ظروف العملاء وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح قنيوة أنه «لا توجد قيمة معينة (للتخفيض) لأن أسعار التذاكر تختلف من وجهة لأخرى»، مؤكدا أن شركة الخطوط الجوية الليبية وموظفيها يعملون جاهدين لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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