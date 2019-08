خلال لقائه مع وليامز.. كاجمان يعلق على أداء البعثة الأممية

المتوسط

أبدى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “عبدالسلام كاجمان” اليوم الخميس، جملة من الملاحظات على أداء البعثة الأممية في ليبيا، من بينها ضعف الدعم والمساندة بخصوص تنفيذ الاتقاق السياسي ومحاسبة المعرقلين، طبقا لقرارات مجلس الأمن بالخصوص.

جاء ذلك خلال لقائه مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “ستيفاني وليامز”، لمناقشه المستجدات على الصعيدين السياسي والعسكري.

وقدم “كاجمان”، رؤية للمرحلة القادمة تتمثل في البدء في مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، والتجهيز لحوار مجتمعي يضم الليبيين كافة، إضافة إلى العودة للملتقى الجامع ووضع خارطة جديدة تعتمد على المتغيرات الناتجة عن أحداث ما بعد الحرب على العاصمة، للوصول إلى الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية .

من جهتها، أوضحت “وليامز”، سعي البعثة الأممية منذ بداية الحرب إلى إيقافها ، والجلوس على طاولة المفاوضات ، مشيرة إلى تواصل جهود البعثة بالتواصل مع المجتمع لوضع حد لهذه الحرب في أقرب وقت ممكن.

وحول مرزق، أفادت نائب رئيس البعثة الأممية، أن البعثة سعت لعقد اجتماعات مع مكونات مدينة مرزق من أجل الوصول لتفاهمات لحل الأزمة.

