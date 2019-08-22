سيالة يُخالف الأعراف الدبلوماسية باعتماد نورلاند

تسلم وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، لدى زيارته اليوم إلى تونس اليوم الخميس، نسخة من أوراق اعتماد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وهو ما رأه البعض تجاوزاً للأعراف الدبلوماسية التي تقضي بتقديم أوراق الاعتماد في ذات الدولة وعلى مستوى رئاستها.

وتعهد السفير الأميركي خلاله اللقاء الذي عقد بمقر السفارة الليبية في تونس بتكثيف تواصله الدبلوماسي مع جميع الأطراف بهدف إنهاء النزاع في ليبيا، كما أعرب عن دعم بلاده المستمر للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، مشددا على ضرورة الحلّ سياسيا الذي يعزّز الأمن والاستقرار لجميع الليبيين.

يذكر أن السفير نورلاند كان قد رُشّح من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع أبريل الماضي في مساعٍ لشغل المنصب بعد إغلاق السفارة أبوابها في ليبيا عام 2014 وإخراج طاقمها وعلى رأسهم السفيرة الأميركية آنذاك ديبورا جونز، ومنذ أن انتهت فترة عملها لم تُعيّن الإدارة الأميركية سفيراً لها، واكتفت بوجود قائم بالأعمال بداية من ستيفاني ويليامز التي أصبحت نائب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا وصولاً إلى بيتر بودي القائم بالأعمال الحالي.

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