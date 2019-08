عبد الجليل يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بجامعة الجفارة

المتوسط

زار وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبدالجليل اليوم الخميس لجان امتحانات الشهادة الثانوية لسنة 2018 / 2019م بجامعة الجفارة، رفقة رئيس اللجنة المركزية للامتحانات رئيس الجامعة ومتابع عام الوزارة جلال محمد الهمالي .

وقام الوزير بجولة داخل القاعات للاطلاع على مجريات سير الامتحانات واستمع إلى بعض ملاحظات الطلبة وشكاويهم عن الأسئلة والخدمات المقدمة لهم .

كما أبدى الوزير اعجابه لما لقاه من انضباط من قبل اللجان المشرفة ورجال الأمن، حيث شملت الزيارة المعهد العالي للصحة والمهن الطبية ومعهد المعلمات وكلية الطب بالجامعة.

وعلى هامش الزيارة عقد عثمان عبدالجليل اجتماعاً مع عدد من عمداء البلديات للوقوف على سير العملية الإمتحانية ومناقشة بعض احتياجات المنطقة .

