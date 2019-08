نظم عدد من أسر وأهالي مرزق النازحين لبلدية الجفرة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات وقفة احتجاجية أعربوا فيها عن استنكارهم الشديد لما اقترفته العصابات التشادية والعناصر الإجرامية من قتل وحرق وتدمير ممنهج للمتلكات الخاصة والعامة، وتهجير للأهالي قسرا والتي قالوا إنها مدعومة من المجلس الرئاسي.

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا والحكومات بتجريم الأعمال المخالفة للقوانين والأعراف الدولية التى تقترفها الجماعات التشادية المهاجمة لمرزق، والعمل على عودة الأهالي لمدينتهم.

The post أهالى مرزق النازحون للجفرة ينظمون وقفة احتجاجية لهذا السبب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية