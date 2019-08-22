شركة الكهرباء: تواصل أعمال الصيانة في زليتن

قامت فرق صيانة الجهد المتوسط بمدينة زليتن بربط الكوابل الواصلة إلى محطة تحويل وسط الجمعة (الجندي).

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه سيجري خلال الأيام القادمة شحن المحطة، مؤكدة أنه جرى أيضا صيانة الكابل الرابط بين 220 كعام ومحطة تحويل سوق الجمعة جهد 30 ك.ف

كما قام المشغلون والفنيون التابعين لإدارة شبكات الجهد المتوسط طربلس بإجراء أعمال صيانة محول الاكاديمية رقم “2” جهد 30 ك. ف في منطقة الخلة بجنوب طرابلس بعد تعرضه لإطلاق رصاص للمرة الثانية على التوالي.

وأكدت إدارة شبكات الجهد المتوسط ان المحول رقم “1” ، لا يزال خارج الخدمة نتيجة تعرضه لإطلاق الرصاص أيضاً .

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