وكيل صحة الوفاق يعلن عن إنشاء أول مركز طبي لتشخيص وعلاج أطفال التوحد

أعلن وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق “محمد عيسى” عن إنشاء أول مركز طبي متخصص في تشخيص وعلاج وتأهيل أطفال التوحد، مشيرا إلى أن ذلك يأتي التزامًا من وزارة الصحة بواجبها في مساعدة أسر الأطفال المصابين بالتوحد لمواجهة التحديات منذ اللحظة الأولى التي يعلمون فيها أن طفلهم يعاني اضطرابات معقدة في نمو الدماغ.

وذكر وكيل عام وزارة الصحة خلال الإعلان عن إطلاق أول برنامج تدريبي لمنتسبي المركز الوطني لعلاج أطفال التوحد والمزمع توظيفهم بعد اجتيازهم برنامج التدريب، أن المركز سيقدم حلولًا دائمة لمعاناة الأسر الليبية التي تتحمل عناء السفر الطويل خارج ليبيا بحثًا عن العلاج المناسب لأطفالهم.

وأوضح وكيل عام الوزارة أن المركز الوطني لتشخيص وعلاج وتأهيل أطفال التوحد لن يكون مركز ترددي بل سيكون مركز إيوائي مكتمل ومتخصص يعتمد التقنيات العلاجية الحديثة وأشبه ما يكون بالمدينة المتكاملة التي ستمنح للحالات الشديدة فرصة وجود مرافق معها أثناء فترة العلاج.

وأشار إلى اهتمام رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” بإدماج أطفال التوحد في التعليم العام بما يحقق المساواة بينهم وبين أقرانهم، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية على تقديم خدمات علاجية متميزة لأطفال التوحد.

وأعلن وكيل عام وزارة الصحة في ختام كلمته أن الوزارة ستمنح فرص تدريب بالخارج طويلة الأمد لمنتسبي المركز وستوفر لهم فرص استكمال الدراسة بالداخل والخارج مع منحهم فرصة الاختيار بين الإيفاد بالداخل أو الخارج.

