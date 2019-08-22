تحذير من “موجة غاضبة” للمعلمين

قال نقيب عام معلمي ليبيا عبد النبي النف إن الوقفات الاحتجاجية التي قام بها معلمون بالتنسيق مع النقابة خلال المدة الماضية في بنغازي والبيضاء تعبّر بشكل صريح وواضح عن الرفض التام للتلكؤ والتباطؤ في تنفيذ القانون رقم أربعة.

وأضاف النف، خلال مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الخميس، أن تلك الوقفات نتاج لـ”ممطالة وتخاذل” من قبل مصرف ليبيا المركزي في البيضاء في تنفيذ القانون رغم اكتمال الإجراءات التشريعية والتنفيذية الصادرة عن مجلس النواب والحكومة الليبية المؤقتة.

وعبر النف عن مباركته لإصدار المجلس الرئاسي قراراً يقضي بتعديل مرتبات العاملين في المجال الطبي عبر زيادة مرتبات الأطقم الطبية والأطقم الطبية المساعدة، كما أثنى على إقرار مجلس النواب لقانون الشرطة الأخير الذي ينص في مواده على تعديل المرتبات ومنح الامتيازات المالية للأفراد المنتسبين للشرطة.

وحذر من موجة غاضبة للمعلمين قد تصيب المؤسسات التعليمية بالشلل التام حال تنفيذ المعلمين اعتصامهم الذي عزاه إلى عدم الالتفات إلى مطالبهم من قبل مصرف ليبيا المركزي البيضاء.

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