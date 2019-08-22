سلامة ورئيس مالطا يؤكدان ضرورة إيجاد موقف دولي موحد لمساعدة ليبيا

استقبل رئيس مالطا جورج فيللا اليوم الخميس المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء مناقشة تداعيات الأزمة الليبية على أوروبا والدول المجاورة.

وأكد الطرفان على ضرورة إيجاد موقف دولي موحد لمساعدة ليبيا في تحقيق السلام والاستقرار.

كما التقى سلامة في فاليتا رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات لتبادل الآراء حول ليبيا وكذلك جهود الأمم المتحدة المستمرة لمعالجة محنة المهاجرين واللاجئين في البلاد.

واطلع سلامة على جهود موسكات مع الشركاء الدوليين لاستئناف العملية السياسية في ليبيا

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