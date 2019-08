احتضنت قاعة الحرية بهون الاجتماع الثاني للمجلس الاجتماعي الجفرة، حيث تم الإعلان عن تشكيل المجلس الاجتماعي الجفرة الذى يضم في عضويته منسقين من مدن الجفرة الخمس، وهي هون وسوكنة وودان وزلة والفقهاء .

وأكد الحاضرون على دعمهم التام للقوات المسلحة التى تقارع الإرهاب وتخوض حربا لتحرير كافة الأراضي الليبية من العصابات الإرهابية والمليشيات، كما استنكر المشاركون ما تتعرض له مدينة مرزق من أعمال إجرامية؛ مطالبين القيادة العامة للقوات المسلحة من اتخاذ كافة التدابير لتحرير وتطهير الجنوب من الإرهاب.

The post المجلس الاجتماعي لقبائل الجفرة: نجدد دعمنا للجيش في مواجهة الإرهاب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية